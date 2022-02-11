Üye Girişi
Bodrum'da 235 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Bodrum'da 235 litre etil alkol ele geçirildi

11.02.2022 10:40
Bodrum'da 235 litre etil alkol ele geçirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde KOM ekiplerince yapılan operasyonda 235 litre etil alkol ele geçirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde KOM ekiplerince yapılan operasyonda 235 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları saha çalışmalarında A.Ö isimli şahsın ikametinde sahte alkol üretimi yaparak satış yaptığı bilgisini aldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramada 235 litre etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs ile ilgili adli işlemlere başlandığı bildirildi. - MUĞLA

YORUMLAR
500

Kaçakçılık, Bodrum, Muğla, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da 235 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:31 İki isim de suikaste kurban gitti! Halil Falyalı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ortak oldukları ortaya çıktı
10:22 Fatih Terim ve kızına hakaret eden sanığa para cezası
10:15 Peru'da yolcu otobüsü vadiye yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var
10:11 Son Dakika: Cari denge aralıkta 3,8 milyar dolar açık verdi
10:00 Türkiye'nin en çok kar alan ili belirlendi! Kalınlığı 7 metreyi buldu
10:02 Halil Falyalı cinayetinde detaylar geldi! "Üniformalı çete" 10 gün boyunca adım adım takip etmiş
09:55 Maske Kimsin Sen yarışmasının final fragmanı yayınlandı
09:46 Yangın sonrasında ne yapılmalı? Bildirge yayınlandı
09:42 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu dans ettiği videosunu paylaştı
09:36 Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Adil, Cana ve Sedat'ın ilişkisini Nalan'a anlatacak mı?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 10:46:54. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum'da 235 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement