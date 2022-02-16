Bodrum'da 25 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 25 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bugün saat 04.50'de Bodrum açıklarında yasa dışı yollarla lastik bot ile yurt dışına çıkmaya çalışan kaçak göçmenlerin olduğunu tespit etti. Bölgeye ulaşan ekipler, hareketli lastik botu durdurarak içerisindeki 25 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.