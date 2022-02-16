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Bodrum'da 25 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Bodrum'da 25 kaçak göçmen yakalandı

16.02.2022 21:59
Bodrum'da 25 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 25 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 25 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bugün saat 04.50'de Bodrum açıklarında yasa dışı yollarla lastik bot ile yurt dışına çıkmaya çalışan kaçak göçmenlerin olduğunu tespit etti. Bölgeye ulaşan ekipler, hareketli lastik botu durdurarak içerisindeki 25 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Bodrum'da 25 kaçak göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bodrum'da 25 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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