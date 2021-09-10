Bodrum'da 26 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki iki ayrı olayda Yunan askerlerince Türk karasularına itilen 26 düzensiz göçmeni sahil güvenlik ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre; Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere gitti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itildikleri anlaşılan lastik bot içerisindeki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı. Diğer olayda ise Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, yine Yunan askerleri tarafından Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki 8 düzensiz göçmeni kurtardı. 2 olayda kurtarılan 26 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi'ne teslim edildi. - MUĞLA