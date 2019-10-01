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Bodrum'da 28 düzensiz göçmen yakalandı

25 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçme hazırlığındaki 28 düzensiz göçmen yakalandı, yasa dışı geçiş organizasyonunda yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i Suriye uyruklu 3 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçme hazırlığındaki 28 düzensiz göçmen yakalandı, yasa dışı geçiş organizasyonunda yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i Suriye uyruklu 3 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bodrum Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği (GİM) ekipleri, devriye sırasında, İçmeler mevkisinde sahil kenarında arka bagajı açık ve bagajında tekne motoru bulunan minibüsün durumundan şüphelenerek müdahale etti.

Ekipler, minibüste bulunan şüpheliler, C.D. ve F.S.K.'yı gözaltına aldı.

Minibüse yakın sahil kısmında arama yapan ekipler, Suriye, Filistin ve Eritre uyruklu oldukları tespit edilen 28 düzensiz göçmeni lastik botla denize açılmak üzereyken yakaladı.

Çevrede yapılan aramalarda ise 3 can yeleği, 5 şambrel lastik, 2 bidon benzin ile 1 şişme bot ele geçirildi, minibüste bulunan tekne motoruna da el konuldu.

Suda kaybolan kız bebeğin şüphelileri

Öte yandan şüphelilerden F.S.K. ile olayla bağlantılı olarak Hatay'da gözaltına alındığı öğrenilen Suriye uyruklu F.M'nin, Bodrum'da 20 Eylül'de meydana gelen ve batan bottaki 15 kişinin kurtarıldığı, 9 aylık kız bebeğin ise suda kaybolduğu olayla ilgili "olası kastla adam öldürme" ve "örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı" suçlarından firari konumda olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hatay'da gözaltına alınan Suriye uyruklu zanlı F.M'nin, yakalandığı kentte adliyeye çıkarıldığı, mahkemeye de Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandığı bildirildi.

Bodrum'da 28 düzensiz göçmen yakalandı

İçmeler, Suriye, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:41 Kaynak: AA
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