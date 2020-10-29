Bodrum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları - Lazer ışık gösterisi - Son Dakika

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Lazer gösterisinden görüntüler

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

Vatandaşların Türk Bayraklarıyla alanda gösterileri izlemesi Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla lazer gösterisi düzenlendi.

Bodrum Kumbahçe Meydanı'nda ellerinde Türk Bayraklarıyla toplanan vatandaşlar, 19: 23'de saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu.

Daha sonra meydana kurulan platformdan Bodrum Kalesi'nin duvarına "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun" yazılı lazer gösterisi gerçekleştirildi.

Kale duvarına zaman zaman Atatürk'ün silueti ve imzası da lazerle yansıtıldı. Beğeni toplayan gösteriyi Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ında olduğu çok sayıda vatandaş izledi.