BODRUM'DA 3. KADIN BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİ

Bodrum Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nun düzenlediği kadın buluşmasının 3'üncüsü Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Öncelikli hedefimiz; şiddetsiz, eşitlikçi bir kent oluşturmak" dedi ve Yerel Eşitlik Eylem Planı için harekete geçtiklerini duyurdu. 3. Kadın Buluşması, Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Bodrum Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nun düzenlediği buluşmaya, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan, Peksimet Mahallesi Kadınları Sözcüsü Meltem Demir, Gören Kalpler Derneği Bodrum Şube Başkanı Seher Yılmaz Er, Dilan Kaya ve Bodrumlu kadınlar katıldı. İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin video gösterimi ile başlayan toplantı, Başkan Ahmet Aras'ın açılış konuşması ile devam etti. Başkan Aras, Bodrum'daki toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin politika ve hizmetlerini aktardı: "Bodrum'da yaşayan kadınlar olarak nasıl bir Bodrum hayal ettiğinizi öğrenmek; gerekli politikaları, uygulamaları hayata geçirmek, kapsamlı bir mücadele örgütlemek bizim için çok önemli. Bildiğiniz üzere belediyemiz, 7 Kasım 2019'da Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Birim Şefliği'ni kurarak yerelde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında aktif rol alan bir politika benimsedi. Bu amaçla, 8 Mart 2020 tarihinde Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı'nı (CEMR) imzalayarak Türkiye genelinde şarta imza atan 29. belediye oldu. Eşitlik ve katılımcı bir yerel yönetim anlayışı içinde belediyemiz şartın gerekliliklerinin farkında olarak, Bodrum'a eşitlikçi kent niteliği kazandırmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor"

"YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI İÇİN HAREKETE GEÇİYORUZ""Öncelikle şartı imzalayan her belediye 2 yıl içinde Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı hazırlamakla yükümlü. Yerel Eşitlik Eylem Planları yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için bir yol haritası sunuyor. Pandemiden kaynaklı sekteye uğrayan süreci başlatmak ve yereldeki tüm paydaşların katılımıyla Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı en sağlıklı biçimde hazırlamak için harekete geçmiş bulunuyoruz. Eğer yetersizse işte bugün bu toplantıda bunlar ortaya çıkacak. Tekrar gerekirse bir ivme ve motivasyon vereceğiz. Yeniden bu hedefe doğru yani Eşitlikçi Kent Bodrum'a doğru yol almaya devam edeceğiz. Bu toplantıların çok büyük önemi var. Yerel Eşitlik eylem planını en sağlıklı şekilde hazırlayacağımızı, başarabileceğimizi düşünüyorum. Bundan dolayı biz Bodrum'da hiç kimsenin ve hiçbir değerin dışarıda bırakılmadığı bir plan hazırlama çabasındayız"

"ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ: ŞİDDETSİZ, EŞİTLİKÇİ BİR KENT OLUŞTURMAK""Bodrum Belediyesi olarak bizim öncelikli hedefimiz, Bodrum'da yaşayan kadınların karşılaştıkları sorunları tanımlamaları, haklarına ilişkin politika geliştirmeleri, toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımı ile daha kapsayıcı yerel hizmetlerden yararlanmalarının sağlanması, şiddetsiz-eşitlikçi bir kentin oluşturulmasıdır. Sıradanlık, kabullenme, kadercilik bunlar olmamalı. Biz Bodrum'da değişimi yönetmek zorundayız, her konuda sıradanlıktan çıkmak zorundayız. Sıra dışı işler yapmak zorundayız. Buna gücümüz var. Güçlü kadınların Bodrum'da yaşadığını biliyoruz. Bize bu konuda destek olacaklarını yol açacaklarını biliyoruz. Yaşadığımız çevre yıkımında büyük bir mücadele verdik. Mazıda bir kadınımız geldi; elinde bir paket adaçayı, bir paket nane, bir paket keçiboynuzu, bir paket kekik. "Bunları kaybettik" dedi, "Bunlar 5-10 sene kolay kolay yerine gelmez" dedi. Biz burada o kadınların da gelecekleri ile ilgili kararlar alacağız. ve onları da tekrar yaşama tutundurmak zorunda olduğumuzu hissedeceğiz" DANIŞMA MERKEZLERİ KURULUYORBaşkan Aras, Mumcular Bölgesinde Kadın Danışma Merkezi ve psiko-sosyal danışma merkezi oluşturmak konusunda çalışmaların başladığını, çok kısa süre de faaliyete geçileceğini belirtti. Ardından Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi sözcüsü Evrim İnan, Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın Bodrum Belediyesi ile 2. 5 yıldır yürüttüğü çalışmaları aktardı. Toplantının sonunda kadınlara renkli kağıtlar dağıtılarak; evlerinde, mahallelerindeki en acil sorunları ve Bodrum'a ilişkin hayallerini yazmaları istendi. Toplantı katılımcıların konuşmaları ile devam etti. KADINLARIN ÖTEKİLEŞTİRİLMEYECEĞİ BİR BODRUM MÜMKÜNBodrum Kadın Dayanışması Derneği Başkanı Figan Erozan, toplantıya dair görüşlerini şöyle ifade etti: "Son yıllarda kadınlarla ilgili politikalar yapılması için toplumsal cinsiyet eşitlik komisyonu oluşturuldu. Bu komisyon iki yıllık eylem planı hazırladı ve bu eylem planında da yılda iki kere kadın buluşması yapılma kararı alındı. Kadınların sorunlarını, ihtiyaçlarını ve bunların çözüm önerilerini kadınlarla birlikte oluşturmak üzere buluşmalar yapmaya başladık. Yerel eylem planına yönelik katılımı sağlamak ve çözüm politikalarını oluşturmak üzere üçüncü kez buluştuk. Hiçbir kadının, çocuğun ve lgbti+ bireyin zarar görmeyip ötekileştirilmeyeceği bir kentte yaşamak amacımız. Bu sebepten kentin yurttaşlarının bu kentin sorunlarının çözümünde de yer alması gerekiyor. Biz kadınlar hiçbir zaman yabancılaştırılmayacağımız bir kentte yaşamanın mücadelesini veriyoruz. İnanıyorum ki kadınlarla birlikte başarabiliriz. "