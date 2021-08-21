Bodrum'da 3. Kadın Buluşması gerçekleşti - Son Dakika

Bodrum Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nun düzenlediği kadın buluşmasının 3'üncüsü Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Öncelikli hedefimiz; şiddetsiz, eşitlikçi bir kent oluşturmak" diye konuşarak Yerel Eşitlik Eylem Planı için harekete geçtiklerini duyurdu.

3. Kadın Buluşması, Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Bodrum Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nun düzenlediği buluşmaya, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan, Peksimet Mahallesi Kadınları Sözcüsü Meltem Demir, Gören Kalpler Derneği Bodrum Şube Başkanı Seher Yılmazer, Dilan Kaya ve Bodrumlu kadınlar katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'daki toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin politika ve hizmetlerini aktardı:

"Bodrum'da yaşayan kadınlar olarak nasıl bir Bodrum hayal ettiğinizi öğrenmek; gerekli politikaları, uygulamaları hayata geçirmek, kapsamlı bir mücadele örgütlemek bizim için çok önemli. Bildiğiniz üzere belediyemiz, 7 Kasım 2019'da Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Birim Şefliği'ni kurarak yerelde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında aktif rol alan bir politika benimsedi. Bu amaçla, 8 Mart 2020 tarihinde Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı'nı (CEMR) imzalayarak Türkiye genelinde şarta imza atan 29. belediye oldu. Eşitlik ve katılımcı bir yerel yönetim anlayışı içinde belediyemiz şartın gerekliliklerinin farkında olarak, Bodrum'a eşitlikçi kent niteliği kazandırmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor"

"Yerel Eşitlik Eylem Planı için harekete geçiyoruz"

"Öncelikle şartı imzalayan her belediye 2 yıl içinde Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı hazırlamakla yükümlü. Yerel Eşitlik Eylem Planları yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için bir yol haritası sunuyor. Pandemiden kaynaklı sekteye uğrayan süreci başlatmak ve yereldeki tüm paydaşların katılımıyla Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı en sağlıklı biçimde hazırlamak için harekete geçmiş bulunuyoruz. Eğer yetersizse işte bugün bu toplantıda bunlar ortaya çıkacak. Tekrar gerekirse bir ivme ve motivasyon vereceğiz. Yeniden bu hedefe doğru yani Eşitlikçi Kent Bodrum'a doğru yol almaya devam edeceğiz. Bu toplantıların çok büyük önemi var. Yerel Eşitlik eylem planını en sağlıklı şekilde hazırlayacağımızı, başarabileceğimizi düşünüyorum. Bundan dolayı biz Bodrum'da hiç kimsenin ve hiçbir değerin dışarıda bırakılmadığı bir plan hazırlama çabasındayız"

Danışma Merkezleri kuruluyor

Başkan Aras, Mumcular Bölgesinde Kadın Danışma Merkezi ve psiko-sosyal danışma merkezi oluşturmak konusunda çalışmaların başladığını, çok kısa süre de faaliyete geçileceğini belirtti.

Ardından Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi sözcüsü Evrim İnan, Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın Bodrum Belediyesi ile 2.5 yıldır yürüttüğü çalışmaları aktardı. Toplantının sonunda kadınlara renkli kağıtlar dağıtılarak; evlerinde, mahallelerindeki en acil sorunları ve Bodrum'a ilişkin hayallerini yazmaları istendi. Toplantı katılımcıların konuşmaları ile devam etti. - MUĞLA