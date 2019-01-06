Son Dakika Haberleri: Bodrum'da 3 Ton Hamsi 1 Saate Tükendi

Bodrum'da 3 Ton Hamsi 1 Saate Tükendi

49 dakika önce

Bodrum'da 3 ton hamsi 1 saate tükendi -Hamsi için 1 kilometre kuyruk oluştuMUĞLA - Bodrum'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Hamsi festivalinde 3 ton hamsi dağıtıldı.

Bodrum'da 3 ton hamsi 1 saate tükendi
-Hamsi için 1 kilometre kuyruk oluştu

MUĞLA - Bodrum'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Hamsi festivalinde 3 ton hamsi dağıtıldı. Karadeniz rüzgarının estiği Bodrum'da horonlar tepildi, hamsiler dağıtıldı, Karadeniz kültürü Bodrum'da tanıtıldı.
Bodrum Yarımada Karadenizliler Derneği tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen hamsi festivaline vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Bodrum İskele meydanında düzenlenen şenlikte 3 ton hamsi dağıtıldı. Karadenizli kadınlar tarafından kızartılan hamsiler halka ücretsiz olarak dağıtıldı. Hamsi yemek için sıraya giren vatandaşlar yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. 3 ton hamsi 1 saat içerisinde tükendi.
Saatlerce Horon teptiler
20 bin Karadenizlinin yaşadığı Bodrum'da kemençe sesini duyan vatandaşlar meydana akın etti. Kemençe ve tulumun ritmine kendini kaptıran Karadenizliler saatlerce horon tepti. Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesinin de katkılarıyla düzenlenen etkiliğe vatandaşların yanı sıra Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, İYİ Parti'den Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, MHP Bodrum İlçe Başkanı Ömer Vardan da katıldı. Başkan Kocadon, hamsi yedikten sonra Karadenizlilerle birlikte horon tepti. İYİ Partiden Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun ise Karadenizlilerin stantlarını teker teker gezerek, Karadenizli kadınların yaptığı hamsinin tadına baktı. Meydanda horon tepen Karadenizlilerle birlikte horon tepen Tosun, Karadeniz ürünlerininde tadına da bakmayı ihmal etmedi.
Bodrum Yarımada Karadenizliler Derneği Genel Sekreteri Yener Çelik, etkinliğe yoğun bir katılımın olduğunu ifade ederek; "Bodrum'da yaşayan 20 bin Karadenizli hemşehrililerime güzel bir gün yaşatmak adına böyle bir etkinlik organize ettik. Görüyorsunuz, hamsi kuyruğu şimdiden bir kilometreyi aşmış durumda. Millet, halkımız, 20 bin vatandaşımız bugün burada, çok güzel bir gün yaşıyoruz. Festivalimize katılan ve destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:48 Kaynak: İHA

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