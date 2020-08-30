Bodrum'da 30 Ağustos coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Bodrum Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı kapsamında STS Bodrum Okul Gemisi bu akşam saat 21.00'da Kumbahçe koyunda video ve ışık gösterisi sunacak. - MUĞLA

Tören sonrası protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar Atatürk Heykeli önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bodrum 'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Korona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kısıtlı katılımla gerçekleştirilen çelenk sunma etkinliğine Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras , İlçe Garnizon Komutan Vekili Yarbay Muzaffer İlik, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Leipzig, Trabzonsporlu Sörloth için bir kez daha harekete geçti

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur