Bodrum'da 30 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum'da 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

07.04.2022 20:21
Bodrum'da 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsuları tarafından Türk karasularına itilen iki lastik bottaki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsuları tarafından Türk karasularına itilen iki lastik bottaki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda iki lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik botu (TCSG-31) görevlendirildi. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki toplam 30 düzensiz göçmen, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince bota alınarak kurtarıldı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne gönderildi. - MUĞLA

Bodrum'da 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Yunanistan, Bodrum, Muğla, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da 30 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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