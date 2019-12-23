Bodrum'da 31 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da 31 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bodrum'da 31 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Muğla Bodrum'da sabah saatlerinde lastik bot ile kaçmaya çalışan 31 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Bodrum'da 31 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla Bodrum'da sabah saatlerinde lastik bot ile kaçmaya çalışan 31 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.


Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine Bodrum Turgutreis açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarının ardından bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi. Sahil Güvenlik ekiplerince tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 15 Suriye, 11 Güney Afrika ve 5 Irak uyruklu olmak üzere toplam 31 düzensiz göçmen yakalandı.


Yakalanan 31 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi - MUĞLA

Bodrum, Sabah, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:50 Kaynak: İHA
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