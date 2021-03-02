Bodrum'da 32 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 32 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 27 Şubat günü saat 07.50 sıralarında, Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye uluşan ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 32 kaçak göçmen kurtarıldı. Karaya çıkartılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.