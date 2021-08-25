Bodrum'da 32 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 12.15'te Bodrum ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekiplerce, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 32 kaçak göçmen kurtarılırken, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 32 kaçak göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 16 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

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