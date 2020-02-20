Bodrum'da 33 göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da 33 göçmen yakalandı - Son Dakika

Bodrum'da 33 göçmen yakalandı

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde lastik bot ile gece saatlerinde kaçış hazırlığında olan 33 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Bodrum'da 33 göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde lastik bot ile gece saatlerinde kaçış hazırlığında olan 33 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.


Bodrum'un Yalıkavak açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 9 Orta Afrika, 7 Filistin, 5 Suriye, 4 Yemen, 4 Kongo, 2 Mısır ve 2 Somali uyruklu olmak üzere toplam 33 düzensiz göçmen (23 erkek, 9 kadın, 1 çocuk) yakalandı. Yakalanan 33 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. - MUĞLA

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 07:58 Kaynak: İHA
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