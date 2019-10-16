Bodrum'da 35 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:30 Kaynak: AA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Görecek Adası açıklarında devriye gezen Sahil Güvenlik unsurları, bir lastik botu durdurdu.
Yunan adalarına kaçacakları tespit edilen aralarında çocukların da bulunduğu Suriye, Filistin ve Mısır uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Limana getirilen göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.
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