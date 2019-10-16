Bodrum'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

Yunan adalarına kaçacakları tespit edilen aralarında çocukların da bulunduğu Suriye , Filistin ve Mısır uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Görecek Adası açıklarında devriye gezen Sahil Güvenlik unsurları, bir lastik botu durdurdu.

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