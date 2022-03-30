Bodrum'da 38 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum'da 38 kaçak göçmen kurtarıldı

30.03.2022 18:39
Bodrum'da 38 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 38 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 38 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 21.45'te Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 3 kaçak göçmeni kurtardı.Sahil Güvenlik ekipleri, bugün de farklı saatlerde Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, yine Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen toplam 35 kaçak göçmeni daha kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Bodrum'da 38 kaçak göçmen kurtarıldı
Bodrum'da 38 kaçak göçmen kurtarıldı
Bodrum'da 38 kaçak göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik, Bodrum, Yunan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bodrum'da 38 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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