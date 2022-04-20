Bodrum'da 38 kaçak göçmen kurtarıldı, 8 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Bodrum'da 38 kaçak göçmen kurtarıldı, 8 kaçak göçmen yakalandı

20.04.2022 22:55
Bodrum'da 38 kaçak göçmen kurtarıldı, 8 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 8 kaçak göçmen yakalanırken, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 38 kaçak göçmen ise Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 8 kaçak göçmen yakalanırken, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 38 kaçak göçmen ise Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 04.45'te Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından bir grup kaçak göçmenin lastik bot ile yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığını tespit etti. Bölgeye ulaşan ekipler, lastik bot içerisindeki 8 kaçak göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün farklı saat aralıklarında, yine Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 38 kaçak göçmen kurtardı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Bodrum'da 38 kaçak göçmen kurtarıldı, 8 kaçak göçmen yakalandı
Bodrum'da 38 kaçak göçmen kurtarıldı, 8 kaçak göçmen yakalandı
Bodrum'da 38 kaçak göçmen kurtarıldı, 8 kaçak göçmen yakalandı
Bodrum'da 38 kaçak göçmen kurtarıldı, 8 kaçak göçmen yakalandı
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Yunan basını: Yunanistan, Türk İHA'larına çare arıyor Yunan basını: Yunanistan, Türk İHA'larına çare arıyor

Sahil Güvenlik, Bodrum, Yunan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bodrum'da 38 kaçak göçmen kurtarıldı, 8 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da 38 kaçak göçmen kurtarıldı, 8 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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