Bodrum'da 4,2 büyüklüğünde deprem
1 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde merkez üssü Gökova Körfezi olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:02 Kaynak: AA
'nın Bodrum
ilçesinde merkez üssü Gökova
Körfezi olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD
) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.43'te Gökova Körfezi'nde 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Bodrum'un yaklaşık 4 kilometre açığında kaydedilen sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
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