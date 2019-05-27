Son Dakika Haberleri: Bodrum'da "4. Geleneksel GARDENFEST" etkinliği

Bodrum'da "4. Geleneksel GARDENFEST" etkinliği

2 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "4. Geleneksel GARDENFEST" etkinliği düzenlendi.

Bodrum'da
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "4. Geleneksel GARDENFEST" etkinliği düzenlendi.
Bahçeşehir Koleji Bodrum Kampüsünün her yıl bahar aylarında düzenlediği festivalde, ortaokul öğrenci proje gruplarının hazırladığı gösteriler beğeni topladı.
Dans, halk oyunları ve step gruplarının performansları, FLL proje grubunun çalışmaları, "Kadına şiddet" temalı seramik sergisi, organik yaşam proje grubunun el emeği ürünleri ve yiyecek içecek stantları festivale renk kattı.
Katılımcılar, pop rock grubu Varsa Yoksa'nın sahne performansıyla da eğlenceli dakikalar yaşadı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:00 Kaynak: AA
Muğla, Bodrum, Kültür Sanat
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