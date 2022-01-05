MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polisin 3 şüphelinin üzerinde yaptığı aramada, 4 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler, gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheyle durdurdukları 3 kişinin üzerinde arama yaptı. Üzerlerinde toplam 4 gram metamfetamin ele geçirilen 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak'tan işlem başlatıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Bodrum'da 4 gram metamfetaminle yakalanan 3 kişiye gözaltı - Son Dakika