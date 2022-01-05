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Bodrum'da 4 gram metamfetaminle yakalanan 3 kişiye gözaltı - Son Dakika

Bodrum'da 4 gram metamfetaminle yakalanan 3 kişiye gözaltı

05.01.2022 14:54
Bodrum'da 4 gram metamfetaminle yakalanan 3 kişiye gözaltı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polisin 3 şüphelinin üzerinde yaptığı aramada, 4 gram metamfetamin ele geçirildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polisin 3 şüphelinin üzerinde yaptığı aramada, 4 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler, gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheyle durdurdukları 3 kişinin üzerinde arama yaptı. Üzerlerinde toplam 4 gram metamfetamin ele geçirilen 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak'tan işlem başlatıldı.


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Metamfetamin, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bodrum'da 4 gram metamfetaminle yakalanan 3 kişiye gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da 4 gram metamfetaminle yakalanan 3 kişiye gözaltı - Son Dakika
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