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Bodrum'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bodrum'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı

04.11.2021 22:33
Bodrum'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezindeki eski otobüs terminalinde çıkan silahlı kavgaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

Çalışmalar kapsamında, "İhaleye fesat karıştırma" ve "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlarına karıştığı öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde görevli KOM Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüphelilerden 4'ü emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen R.E, H.K, S.C. ve Ö.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. M.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaralı olan bir şüphelinin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Bodrum'da 1 Kasım'da, ilçe merkezindeki eski otobüs terminalinde faaliyet gösteren bir kafede, ihale meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada, tabancalarla ateş açılması sonucu 4 kişi yaralanmıştı.

Bodrum'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı
Bodrum'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Kaçakçılık, Bodrum, Silah, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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