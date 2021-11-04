Bodrum'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bodrum'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezindeki eski otobüs terminalinde çıkan silahlı kavgaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı. Çalışmalar kapsamında, "İhaleye fesat karıştırma" ve "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlarına karıştığı öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde görevli KOM Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi. Şüphelilerden 4'ü emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen R.E, H.K, S.C. ve Ö.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. M.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaralı olan bir şüphelinin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi. Bodrum'da 1 Kasım'da, ilçe merkezindeki eski otobüs terminalinde faaliyet gösteren bir kafede, ihale meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada, tabancalarla ateş açılması sonucu 4 kişi yaralanmıştı.

Son Dakika

Mehmet Topal'dan bu yana ilk defa yapıldı! Galatasaray'ın golünde dikkat çeken ayrıntı

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan taksicinin gasp yalanı ortaya çıktı! Kendi kendini yaralayıp parayı sevgilisine vermiş

Vitor Pereira'dan sürpriz değişiklik! Royal Antwerp-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti

Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı Alişan Uğur, ünlü isim Özkan Uğur'un oğlu çıktı

Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti

Fatih Terim'den şaşırtan karar! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçında ilk 11'ler netleşti

Tüm gücünü kaybeden PKK'da Mazlum Kobani görevden alındı, yerine Mahmut Reş getirildi

Her şey Fatih Terim'le çalışmak için! Yusuf Yazıcı, Süper Lig'e geri geliyor