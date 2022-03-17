BODRUM'DA 4'ÜNCÜ TURİZM TEDARİKÇİLERİ BULUŞMASI FUARI BAŞLADI - Son Dakika
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BODRUM'DA 4'ÜNCÜ TURİZM TEDARİKÇİLERİ BULUŞMASI FUARI BAŞLADI

17.03.2022 17:14

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Otel Satın Alma Gastronomi Platformu (BOSGAP) tarafından yapılan 'Turizm Tedarikçileri Buluşması' fuarı başladı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Otel Satın Alma Gastronomi Platformu (BOSGAP) tarafından yapılan 'Turizm Tedarikçileri Buluşması' fuarı başladı. 3 gün sürecek fuarda tedarikçiler otel işletmeleri için stant açtı.

Bodrum Otel Satın Alma Gastronomi Platformu ile bir turizm firması tarafından bu yıl 4'üncüsü yapılan 'Turizm Tedarikçileri Buluşması' fuarı Heredot Kültür Merkezi'nde kapılarını açtı. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu, Bodrum Otelciler Birliği Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, BOSGAP Yönetim Kurulu Başkanı Umut Türkeş ve turizm danışmanı Murat Arıncı kurdeleyi keserek 3 gün sürecek olan fuarın açılışını yaptı. Bodrum Belediyesi ve Bodrum Otelciler Birliği Derneği'nin katkılarıyla Türk turizminin desteklenmesi ve geliştirilmesi adına yapılan fuarda seminerler ve eğitimler düzenlenecek. Fuar açılışında konuşan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, "Fuar, tedarikçi firmalarla bu firmalardan tedarik sağlayan firmaların bir araya geldiği organizasyon. Pandemi etkilerinin biraz daha azaldığı bir dönemde, artık yaza doğru giriyoruz ve Bodrum'un Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi. 54 sektörün birbirini etkilediği bir turizm alanı, domino etkisiyle bir sektöre yapılan yatırımın harcamalarının etkilediği önemli bir alan" dedi.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu, "Sektöre büyük katkı yapacağını düşündüğüm bir fuar, turizm sektörü Bodrum için çok önemli. Güzel anlaşmalar olsun, Bodrum'a katkı getirsin" ifadelerini kullandı.

BOSGAP Yönetim Kurulu Başkanı Umut Türkeş ise "Daha büyük bir oluşum için gelecek sene yapılacak olan fuara şimdiden hazırlanmaya başladık. Güzel bir yıl olmasını diliyorum" diye konuştu.

BODRUM'DA 4'ÜNCÜ TURİZM TEDARİKÇİLERİ BULUŞMASI FUARI BAŞLADI
BODRUM'DA 4'ÜNCÜ TURİZM TEDARİKÇİLERİ BULUŞMASI FUARI BAŞLADI
BODRUM'DA 4'ÜNCÜ TURİZM TEDARİKÇİLERİ BULUŞMASI FUARI BAŞLADI

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Turizm tedarikçileri Bodrum'da buluşuyor Turizm tedarikçileri Bodrum'da buluşuyor

Gastronomi, Turizm, Bodrum, Umut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BODRUM'DA 4'ÜNCÜ TURİZM TEDARİKÇİLERİ BULUŞMASI FUARI BAŞLADI - Son Dakika


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