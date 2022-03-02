Bodrum'da 42 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum'da 42 düzensiz göçmen kurtarıldı

02.03.2022 18:59
Bodrum'da 42 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen 2 lastik bottaki düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen 2 lastik bottaki düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Bodrum açıklarında yaşanan 2 farklı göçmen olayında yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin bindiği botlar, motor arızası yaptı. Göçmenlerin yardım talebi üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. 2 bottaki toplam 42 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresine teslim edildi. - MUĞLA

Bodrum'da 42 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Sahil Güvenlik, Göçmen, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da 42 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da 42 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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