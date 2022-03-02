Bodrum'da 42 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum'da 42 kaçak göçmen kurtarıldı

02.03.2022 18:45
Bodrum'da 42 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisindeki 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisindeki 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, saat 05.30 ve 06.00'da Bodrum açıklarında 2 farklı lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik botlar içerisindeki toplam 42 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Bodrum'da 42 kaçak göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bodrum'da 42 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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