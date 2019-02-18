Son Dakika Haberleri: Bodrum'da 46 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bodrum'da 46 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Bodrum'da 46 düzensiz göçmen yakalandı Bodrum'da sabah saatlerinde özel bir tekne ile Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 46 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandıMUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik botu,...

Bodrum'da 46 düzensiz göçmen yakalandı
Bodrum'da sabah saatlerinde özel bir tekne ile Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 46 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik botu, seyir halindeki bir tekne içinde 46 düzensiz göçmen yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Sabah saatlerinde bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botu 'Güneşim' isimli özel bir teknede yapılan aramada 33 Filistin, 9 Suriye, 3 Irak ve bir Mısır uyruklu toplam 46 kişi yakalandı.
Sahil Güvenlik ekiplerince tekne ve içindeki 46 düzensiz göçmen Bodrum Limanına getirildi. Düzensiz göçmenler haklarındaki yasal işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:37 Kaynak: İHA

Muğla, Sabah, Bodrum, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Demet Akalın ve Okan Kurt Çiftinin Evine Hırsız Girdi Milas'ta Maden Ocağında Heyelan: 1 İşçinin Cansız Bedenine Ulaşıldı, 2 İşçi Göçük Altında

Çalıkların Arasına Terk Edilen Bebek, Ağlayınca Fark Edildi 1 Kişinin Öldüğü 10 Kişinin de Yaralandığı Kazanın Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 16:11:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bodrum'da 46 Düzensiz Göçmen Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]