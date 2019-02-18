Bodrum'da 46 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Bodrum'da 46 düzensiz göçmen yakalandı Bodrum'da sabah saatlerinde özel bir tekne ile Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 46 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandıMUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik botu,...
Bodrum
'da 46 düzensiz göçmen yakalandı
Bodrum'da sabah saatlerinde özel bir tekne ile Yunanistan
adalarına yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 46 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı
MUĞLA - Muğla
'nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik botu, seyir halindeki bir tekne içinde 46 düzensiz göçmen yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Sabah
saatlerinde bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botu 'Güneşim' isimli özel bir teknede yapılan aramada 33 Filistin
, 9 Suriye
, 3 Irak
ve bir Mısır
uyruklu toplam 46 kişi yakalandı.
Sahil Güvenlik ekiplerince tekne ve içindeki 46 düzensiz göçmen Bodrum Limanına getirildi. Düzensiz göçmenler haklarındaki yasal işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekler.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:37 Kaynak: İHA
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