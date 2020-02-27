Bodrum'da 48 göçmen su alan tekneden kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da 48 göçmen su alan tekneden kurtarıldı - Son Dakika

Bodrum'da 48 göçmen su alan tekneden kurtarıldı

10 dakika önce

Bodrum Gümüşlük açıklarında tekneleri su alan 48 düzensiz göçmen, yardım çağrısı yapmaları sonrası Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum'da 48 göçmen su alan tekneden kurtarıldı, System.String[]

Bodrum Gümüşlük açıklarında tekneleri su alan 48 düzensiz göçmen, yardım çağrısı yapmaları sonrası Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.


Bodrum Gümüşlük açıklarında lastik bot içerisindeki bir grup düzensiz göçmen teknelerinin su alması üzerine yardım talebinde bulundu. Olay yerine Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, lastik bot içerisindeki 20 Suriye, 9 Afrika, 7 Nijerya, 6 Somali ve 6 Kongo uyruklu olmak üzere toplam 48 düzensiz göçmen (25 erkek, 11 kadın, 12 çocuk) kurtarıldı.


Kurtarılan 48 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler. - MUĞLA

Gümüşlük, Bodrum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:32 Kaynak: İHA
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