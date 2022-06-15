Bodrum'da 5 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum'da 5 düzensiz göçmen kurtarıldı

15.06.2022 11:21
Bodrum'da 5 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 5 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 5 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere gitti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 5 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-31) tarafından kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

(Hamdi Yörür-İHA)

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Kaynak: İHA

Yunanistan, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da 5 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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