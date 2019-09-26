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Bodrum'da 5. Rusya Kültür Günleri

56 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 5'incisi düzenlenen Rusya Kültür Günleri etkinlikleri başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 5'incisi düzenlenen Rusya Kültür Günleri etkinlikleri başladı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) ve bodrum.com.ru internet sitesinin iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, bir otelde "2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı İşbirliğinin Geliştirilmesi İş Konferansı" düzenlendi.

Etkinliğe, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Türkiye ve Rusya'dan konaklama tesisleri, seyahat acenteleri, deniz turizmini ve turizm yatırımcılarını temsil eden üst düzey yetkililer ile Rusya'dan Bodrum'a turist gönderen tur operatörlerinin genel müdürleri ve turizmciler katıldı.

Spektr Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve bodrum.com.ru internet sitesinin kurucusu Sergey Klyuev, konferans öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliği Bodrum'u Rusya'da tanıtmak amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Bodrum'u "Türkiye'nin incisi" olarak değerlendiren Klyuev, "Bodrum Türkiye'de ne kadar tanınmışsa, Rusya'da da o kadar iyi tanınıyor. Bizim etkinliğimiz Bodrum'u Rusya'da daha iyi tanıtmayı hedefliyor." dedi.

Kültür ve tarih anlamında büyük bir potansiyele sahip Bodrum'u tanıtmaya devam edeceklerini kaydeden Klyuev, bu yıl çıtayı daha yüksekte tuttuklarını vurguladı.

Etkinlikler, yarın Bodrum İskele Meydanı'nda Bodrum ve Rusya'ya özgü yemekler ile kültürel değerlerin tanıtımı ve senfoni orkestrası konseri dinletisi ile sona erecek.

Bodrum'da 5. Rusya Kültür Günleri

Türkiye, Bodrum, Muğla, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:17 Kaynak: AA
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