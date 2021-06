Bodrum'da 51 Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum İlçesindeki iki ayrı olayda 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde Bodrum açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bot gönderildi.

Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen yelkenli tekne içerisindeki toplam 33 düzensiz göçmen kurtarıldı. Olayda göçmen kaçakçılığı yaptıkları değerlendirilen 2 kişi gözaltına alındı.

Can Salında 18 Göçmen Kurtarıldı

Diğer olay sabah saatlerinde yaşandı. Bodrum açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yunan sahil güvenlik ekiplerince can salına bindirilip Türk Karasularına bırakılan 18 düzensiz göçmen kurtarıldı. Can salından alınan göçmenler limana getirildi.

2 olayda kurtarılan 51 düzensiz göçmen, Muğla Göç İdaresi'ne gönderildi.

