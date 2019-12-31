Bodrum'da 54 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da 54 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bodrum'da 54 düzensiz göçmen yakalandı

9 saat önce

Muğla Bodrum'da lastik bot ile kaçmaya çalışan 54 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Bodrum'da 54 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla Bodrum'da lastik bot ile kaçmaya çalışan 54 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.


Sahil Güvenlik ekiplerine yapılan ihbarda, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bildirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 10 Filistin ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 11 düzensiz göçmen (4 erkek, 3 kadın, 4 çocuk) yakalanmıştır.


Bodrum Karaada açıklarında ise hareket halindeki lastik bot durdurularak içerisindeki 22 Filistin, 9 Suriye, 9 Somali ve 3 Güney Afrika uyruklu olmak üzere toplam 43 düzensiz göçmen (27 erkek, 8 kadın, 8 çocuk) yakalanmıştır.


Yakalanan 54 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi - MUĞLA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:20 Kaynak: İHA
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