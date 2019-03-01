Son Dakika Haberleri: Bodrum'da, 6 Bilen Talihli Merak Konusu Oldu

Bodrum'da, 6 Bilen Talihli Merak Konusu Oldu

2 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Süper Loto'nun 593'üncü hafta çekilişinde 6 bilen talihli merak ediliyor.

Bodrum'da, 6 Bilen Talihli Merak Konusu Oldu, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Süper Loto'nun 593'üncü hafta çekilişinde 6 bilen talihli merak ediliyor.

Milli Piyango İdaresinin, talihlinin kuponunu Bodrum'da yatırdığını açıklamasının ardından vatandaşlar talihliyi merak etmeye başladı. 11 hafta devreden büyük ikramiyeyi kazandıran 10, 11, 22, 24, 42 ve 43 numaralarının bulunduğu kuponun yatırıldığı bayi önünde hareketlilik yaşandı.

Bazı vatandaşlar bayiye gelip kuponlarının kontrol ettirdi. Kazandıran numaraları öğrenip kuponlarına daha sonra bakacaklarını söyleyenler de oldu.

6 bilen 1 kişinin, 26 milyon 181 bin 291 lira ikramiye kazandığı kuponun yatırıldığı bayinin işletme ortaklarından Emrah Erbektaş, "Biz de şaşırdık mutlu olduk. Kime çıktığı yakın zaman da belli olur." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:36 Kaynak: AA

Muğla, Bodrum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Vatandaşı Tehdit Etti: Oy Yoksa Hizmet Yok! Ambulansa Yol Vermeyen Sürücü Hakkında Bakan Koca'dan Açıklama: Kabul Edilemez!

Kampanya Koşullarını Yerine Getirmeyen Firmaya, Şikayet Üzerine 241 Bin Lira Ceza Kesildi Suudi Arabistan, Usame Bin Ladin'in Oğlunu Vatandaşlıktan Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 17:40:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bodrum'da, 6 Bilen Talihli Merak Konusu Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]