Bodrum'da 6 göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da 6 göçmen yakalandı - Son Dakika

Bodrum'da 6 göçmen yakalandı

6 saat önce

Muğla Bodrum'da lastik bot ile gece saatlerinde kaçış hazırlığında oylan 6 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Bodrum'da 6 göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla Bodrum'da lastik bot ile gece saatlerinde kaçış hazırlığında oylan 6 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.


Bodrum Çelebi Adası açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 3 Togo, 2 Pakistan ve 1 Güney Afrika uyruklu olmak üzere toplam 6 erkek düzensiz göçmen yakalandı.


Yakalanan 6 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. - MUĞLA

Bodrum, Çelebi, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:49 Kaynak: İHA
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