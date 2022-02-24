Bodrum'da 64 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum'da 64 kaçak göçmen kurtarıldı

24.02.2022 19:52
Bodrum'da 64 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 64 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 64 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 23 Şubat saat 09.05 sıralarında Bodrum açıklarında kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 3 lastik bot içerisindeki 64 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç idaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Bodrum'da 64 kaçak göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik, Yunanistan, Bodrum, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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