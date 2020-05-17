Bodrum'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı - Son Dakika

Kumbahçe sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar
Bodrum ilçesinden yürüyüş yapan 65 yaş ve üstü vatandaşlar
Bodrum Belediye Meydanı ve Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş yapanlar
Sokağa çıkan atandaşlar ile röportaj
MUĞLA - Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde, sağlık riskleri nedeniyle uzun süre evde kalan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar, sokağa çıkma kısıtlamasının 6 saatliğine kaldırılmasının mutluluğunu yaşadı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sıcak havaya rağmen bazı vatandaşlar, sahilde yürümeyi tercih etti.