Bodrum'da 7 bin şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bodrum'da 7 bin şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Bodrum'da 7 bin şişe sahte içki ele geçirildi

6 saat önce

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde polisin bir otele düzenlediği baskında 7 bin şişe sahte içki ele geçirdi.

Bodrum'da 7 bin şişe sahte içki ele geçirildi, System.String[]

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde polisin bir otele düzenlediği baskında 7 bin şişe sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Bodrum'un Yalıkavak Mahallesindeki bir otelde yaz aylarında müşterilerine sunulmak üzere sahte alkol depoladıkları bilgisine ulaştı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenleyen polis ekipleri, saat 20.30 sıralarında otele baskın yaptı. Operasyonda depoda yapılan aramada 7 bin şişe sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan otel yöneticileri S.C. ve M.K.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılacağı öğrenildi.


Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:45 Kaynak: DHA
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