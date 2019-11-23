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Bodrum'da 7'den 70'e koşu yarışı

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Aydem Bodrun Ultra Maratonu'na katılan sporcular ve vatandaşlar 7'den 70'e koşu yarışı yaptı.

Bodrum'da 7'den 70'e koşu yarışı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Aydem Bodrun Ultra Maratonu'na katılan sporcular ve vatandaşlar 7'den 70'e koşu yarışı yaptı.


4. Uluslararası Aydem Bodrun Ultra Maraton koşusu renkli görüntülere sahne oldu. Bodrum'a gelen profesyonel yarışçıların yanı sıra Bodrum'dan da yaklaşık 500 sporcu koşu yarışına katıldı. Özel bir organizasyon şirketi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Belediyesi ve Aydem'in destekleriyle düzenlenen Bodrun Ultra Maratonu, bu yıl 4'üncü kez gerçekleştirildi. Maraton koşusundan bir gün önce Bodrum Trafo Kafe'de yapılan toplantıya Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt ve yarışçıların katılımıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Sporcuların yarıştıkları kategorilere göre, Barlar Sokağı, İçmeler, Kızılağaç, Usuluk, Kaynar ve Çamlık bölgelerinde koşunun başlangıcı verildi. Sabah saat 07.00'da 60K startı verildi. Hava aydınlanmadan önce zorlu parkura başlayan 60K yarışçıları, gün boyu zorlu parkuru geçmeye çalıştı. Saat 10.30'da çocuk koşusu, saat 11.00'da ise 6K, 10K ve 23K parkurlarında yarışacak sporcular Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu'nun verdiği startla koşuya başladı. Kimi sporcular bebekleriyle yarışmaya katıldı. Organizasyonda renkli anlar yaşandı.


Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, koşu öncesi yaptığı konuşmada sporcuları Bodrum'da ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek herkese başarılar diledi. Bodrun Ultra Maratonu, ödül töreni ile sona erdi. - MUĞLA

Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:27 Kaynak: İHA
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