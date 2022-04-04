Bodrum'da 7 kaçak göçmen kurtarıldı, 25 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Bodrum'da 7 kaçak göçmen kurtarıldı, 25 kaçak göçmen yakalandı

04.04.2022 21:05
Bodrum'da 7 kaçak göçmen kurtarıldı, 25 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk Kara sularına geri itilen 7 kaçak göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 25 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk Kara sularına geri itilen 7 kaçak göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 25 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2 Nisan saat 07.45'te Bodrum açıklarında lastik içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk Kara sularına geri itilen 3 kaçak göçmeni denizden, 4 kaçak göçmeni ise Kargı Adası mevkisinde kurtardı. 3 ve 4 Nisan tarihlerinde ise yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 25 kaçak göçmen yakalandı.Kıyıya çıkarılan toplamda 32 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Bodrum'da 7 kaçak göçmen kurtarıldı, 25 kaçak göçmen yakalandı
Bodrum'da 7 kaçak göçmen kurtarıldı, 25 kaçak göçmen yakalandı
Bodrum'da 7 kaçak göçmen kurtarıldı, 25 kaçak göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan, Bodrum, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bodrum'da 7 kaçak göçmen kurtarıldı, 25 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da 7 kaçak göçmen kurtarıldı, 25 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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