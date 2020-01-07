Bodrum'da 78 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da 78 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bodrum'da 78 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Muğla Bodrum'da üç ayrı düzensiz göçmen olayında 78 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Bodrum'da 78 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla Bodrum'da üç ayrı düzensiz göçmen olayında 78 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.


Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli 3 ayrı lastik bot durduruldu. Lastik botlar içerisindeki 10 Suriye, 3 Orta Afrika, bir Mısır, 35 Filistin, 20 Somali, 4 Yemen, 3 Suriye, 1 Güney Afrika ve 1 Lübnan uyruklu olmak üzere toplam 78 düzensiz göçmen (52 erkek, 19 kadın, 7 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.


Yakalanan 78 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, bir göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen şüpheli işlemlerinin ardından Adliyeye ebvk edilecek. - MUĞLA

Bodrum, Suriye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:22 Kaynak: İHA
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