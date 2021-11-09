Bodrum'da 79 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen ahşap teknedeki 79 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 5 Kasım saat 17.50'de Bodrum açıklarında ahşap tekne içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaştı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 79 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.