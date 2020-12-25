Bodrum'da 80 yıllık cami restore ediliyor - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 80 yıl önce yapılan caminin restore edilmesi için çalışma başlatıldı.

Yakaköy Mahallesi'nde 1940 yılında yapılan, yaklaşık 20 yıl kullanıldıktan sonra boş kaldı.

Mahalle muhtarının talebi üzerine, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve AK Parti İlçe Başkanı Osman Gökmen, caminin yeniden eski görünümüne kavuşması için harekete geçti.

Başkan Aras, camideki inceleme sonrası gazetecilere, camiyi gördükten sonra durumu AK Parti İlçe Başkanı Osman Gökmen ile paylaştığını söyledi.

Gökmen'in de restore işlemini hemen kabul ettiğini anlatan Aras, "Kendisi de sağ olsun hemen gelip gerekli ayarlamaları yapmış. Restorasyon için çalışmalar başladı. Küçük bir köy odası ve köy meydanı var. Buralarda toparlanacak ve daha güzel görünüme kavuşacak. Çalışmalar yaklaşık bir ay sürecek." diye konuştu.

Aras, Yakaköy başta olmak üzere, Yarımada'nın farklı bölgesinde bulunan eski yapıların restorasyonu için çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini belirtti.

Yakaköy Mahallesi Muhtarı Halil Kıy da kendilerine destek veren yetkililere teşekkür etti.