Bodrum'da 80 yıllık cami restore ediliyor - Son Dakika

Bodrum'da 80 yıllık cami restore ediliyor

25.12.2020 14:07
Bodrum'da 80 yıllık cami restore ediliyor, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 80 yıl önce yapılan caminin restore edilmesi için çalışma başlatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 80 yıl önce yapılan caminin restore edilmesi için çalışma başlatıldı.

Yakaköy Mahallesi'nde 1940 yılında yapılan, yaklaşık 20 yıl kullanıldıktan sonra boş kaldı.

Mahalle muhtarının talebi üzerine, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve AK Parti İlçe Başkanı Osman Gökmen, caminin yeniden eski görünümüne kavuşması için harekete geçti.

Başkan Aras, camideki inceleme sonrası gazetecilere, camiyi gördükten sonra durumu AK Parti İlçe Başkanı Osman Gökmen ile paylaştığını söyledi.

Gökmen'in de restore işlemini hemen kabul ettiğini anlatan Aras, "Kendisi de sağ olsun hemen gelip gerekli ayarlamaları yapmış. Restorasyon için çalışmalar başladı. Küçük bir köy odası ve köy meydanı var. Buralarda toparlanacak ve daha güzel görünüme kavuşacak. Çalışmalar yaklaşık bir ay sürecek." diye konuştu.

Aras, Yakaköy başta olmak üzere, Yarımada'nın farklı bölgesinde bulunan eski yapıların restorasyonu için çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini belirtti.

Yakaköy Mahallesi Muhtarı Halil Kıy da kendilerine destek veren yetkililere teşekkür etti.

Restorasyon, Hisarcık, Bodrum, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bodrum'da 80 yıllık cami restore ediliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü 4,5 milyon aşı gelecek, öncelik sağlık çalışanlarının olacak İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı Öldürdükleri adamın cansız bedenini battaniye sarıp taşıdılar! O anlar kamerada Kızılırmak Nehri'nin ortasında 'kundaklanmış gibi görünen' poşetin içinden yastık çıktı Kucağında bez bebek ile dilencilik yapan kadının foyası ortaya çıktı Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu Berkay'dan Arda Turan olayıyla ilgili çarpıcı itiraf: Pişman olacağım şeyler yaşayabilirdim Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanımızın önderliğinde İlk defa lityum üretimine başlıyoruz
Menajerlik oyunlarının efsane ismi Maxim Tsigalko hayatını kaybetti Menajerlik oyunlarının efsane ismi Maxim Tsigalko hayatını kaybetti         
14:12
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi ile 4 saatlik yol 1 saat 20 dakikaya inecek Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi ile 4 saatlik yol 1 saat 20 dakikaya inecek         
13:09
Valilik duyurdu: Kırklareli'ne koronavirüs testi yaptırmayanlar giremeyecek Valilik duyurdu: Kırklareli'ne koronavirüs testi yaptırmayanlar giremeyecek         
12:53
Feci kazada motosikletli gençler yola savruldu! Oğlunun öldüğünü zanneden baba fenalık geçirdi Feci kazada motosikletli gençler yola savruldu! Oğlunun öldüğünü zanneden baba fenalık geçirdi         
12:38
Ömer Faruk Beyaz için Borussia Dortmund ve Schalke devreye girdi Ömer Faruk Beyaz için Borussia Dortmund ve Schalke devreye girdi         
12:26
Kazazede kuryenin yere düşen telefonunu alıp kaçan şahıs Kazazede kuryenin yere düşen telefonunu alıp kaçan şahıs "İnsanlık ölmüş" dedirtti         
12:10
Beklenen kar haberi yine gelmedi! Hava sıcaklıkları bugünden itibaren artıyor Beklenen kar haberi yine gelmedi! Hava sıcaklıkları bugünden itibaren artıyor         
11:57
Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti         
11:41
Sabiha Gökçen'de 3 kişinin öldüğü uçak kazasında kaptan pilot asli kusurlu bulundu Sabiha Gökçen'de 3 kişinin öldüğü uçak kazasında kaptan pilot asli kusurlu bulundu         
11:30
2 başarılı oyuncu Kırmızı Oda dizisine dahil oldu 2 başarılı oyuncu Kırmızı Oda dizisine dahil oldu         
11:13
Kayseri'de bir haftada ikinci avukat intiharı! 7. kattan kendini aşağı bıraktı Kayseri'de bir haftada ikinci avukat intiharı! 7. kattan kendini aşağı bıraktı         
11:10
Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış         
10:45
Yurt dışından para karşılığı Faslı gelin getirten yaşlı adamın başı dertte! Aracı 11 bin TL daha istiyor Yurt dışından para karşılığı Faslı gelin getirten yaşlı adamın başı dertte! Aracı 11 bin TL daha istiyor         
10:10
Güney Koreli otomotiv devi SsangYong iflas etti Güney Koreli otomotiv devi SsangYong iflas etti         
10:08
Son Dakika! Yüz yüze sınavlar ertelendi, karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı Son Dakika! Yüz yüze sınavlar ertelendi, karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı         
09:59
Antalya'daki selde zarar gören 15 bin ton çilek çöpe gitti Antalya'daki selde zarar gören 15 bin ton çilek çöpe gitti         
08:19
Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak         
17:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 14:22:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bodrum'da 80 yıllık cami restore ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei