Bodrum'da 82 kaçak göçmen kurtarıldı, 24 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Bodrum'da 82 kaçak göçmen kurtarıldı, 24 kaçak göçmen yakalandı

28.03.2022 22:43
Bodrum'da 82 kaçak göçmen kurtarıldı, 24 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 82 kaçak göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 24 kaçak göçmen yakalandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 82 kaçak göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 24 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 26 Mart Cumartesi günü farklı saat aralıklarında Bodrum açıklarında kaçak göçmenlerin olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 82 kaçak göçmeni kurtardı.Sahil Güvenlik Komutanlığı, 26 Mart Cumartesi günü saat 01.55'te Bodrum açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 24 kaçak göçmen yakalandı. Kıyıya çıkarılan toplamda 106 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


Bodrum'da 82 kaçak göçmen kurtarıldı, 24 kaçak göçmen yakalandı
Bodrum'da 82 kaçak göçmen kurtarıldı, 24 kaçak göçmen yakalandı
Bodrum'da 82 kaçak göçmen kurtarıldı, 24 kaçak göçmen yakalandı
Bodrum'da 82 kaçak göçmen kurtarıldı, 24 kaçak göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik, Bodrum, Yunan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bodrum'da 82 kaçak göçmen kurtarıldı, 24 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da 82 kaçak göçmen kurtarıldı, 24 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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