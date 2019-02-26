Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Aç Kalan Domuzlar İlçe Merkezine İndi

Bodrum'da Aç Kalan Domuzlar İlçe Merkezine İndi

40 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aç kalan yaban domuzu sürüsü ilçe merkezine indi.

Bodrum'da Aç Kalan Domuzlar İlçe Merkezine İndi, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aç kalan yaban domuzu sürüsü ilçe merkezine indi.

Konacık ve Torba mahallelerinde görülen yaban domuzları, sabahın erken saatinde evlerin bulunduğu alanda ve çöp kenarlarında yiyecek aradı.

Vatandaşların verdiği ekmekleri yiyen domuzlar, bir süre sonra arazide gözden kayboldu. Domuzlar, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:56 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarihler Belli Oldu! Erdoğan ve Bahçeli 3 Kentte Ortak Miting Yapacak CHP Mersin Milletvekili Başarır, Erdoğan'a 33 Liralık Tazminat Davası Açtı

Son Dakika! CHP'nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın Adaylığı Düşürüldü İŞKUR 1 Milyon Gencin İstihdamına Yardımcı Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 13:36:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Aç Kalan Domuzlar İlçe Merkezine İndi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]