Bodrum'da Aç Kalan Domuzlar İlçe Merkezine İndi
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aç kalan yaban domuzu sürüsü ilçe merkezine indi.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, aç kalan yaban domuzu sürüsü ilçe merkezine indi. Konacık
ve Torba mahallelerinde görülen yaban domuzları, sabahın erken saatinde evlerin bulunduğu alanda ve çöp kenarlarında yiyecek aradı.
Vatandaşların verdiği ekmekleri yiyen domuzlar, bir süre sonra arazide gözden kayboldu. Domuzlar, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:56 Kaynak: AA
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