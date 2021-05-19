Bodrum'da aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aç kalan yaban domuzu sürüsü ilçe merkezine indi.

Neyzen Tevfik Caddesi'nde görülen 10'a yakın yaban domuzu, gece saatlerinde iş yerleri ve çöplerin yakınlarında yiyecek aradı.

Domuzlar yerleşimin yoğun olduğu alanları dolaştıktan bir süre sonra çevrede buldukları gıdaları yedi. Domuzlar daha sonra arazide gözden kayboldu.

Domuzların sokakta dolaştığı anlar bazı vatandaşların cep telefonu kameralarınca görüntüledi.