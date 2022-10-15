BODRUM'DA AÇ KALAN DOMUZLAR YERLEŞİM YERİNE İNDİ - Son Dakika
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BODRUM'DA AÇ KALAN DOMUZLAR YERLEŞİM YERİNE İNDİ

15.10.2022 11:58

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, aç kalan domuzlar yerleşim yerlerine indi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, aç kalan domuzlar yerleşim yerlerine indi. Sürü halinde gezen domuzlar, yiyecek aradı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yerleşim yerlerinin bulunduğu alanda domuz sürüsü görüldü. Aç kalıp, şehre inen domuzlar, bölgede yemek aradı. Aralarında yavrularında bulunduğu 15 bireylik sürü bir süre sonra tekrar geldikleri bölgeden ormana dönerek gözden kayboldu. Sürüdeki domuzlardan bazılarının agresif olması dikkati çekti.

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BODRUM'DA AÇ KALAN DOMUZLAR YERLEŞİM YERİNE İNDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: BODRUM'DA AÇ KALAN DOMUZLAR YERLEŞİM YERİNE İNDİ - Son Dakika
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