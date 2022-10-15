Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BODRUM'DA AÇ KALAN DOMUZLAR YERLEŞİM YERİNE İNDİ - Son Dakika

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