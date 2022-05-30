Bodrum'da adliye çıkışında hükümlünün kaçmasına yardım eden 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Bodrum'da adliye çıkışında hükümlünün kaçmasına yardım eden 4 kişi tutuklandı

30.05.2022 16:52

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 65 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün adliye çıkışında kaçmasına yardım eden 4 kişi tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 65 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün adliye çıkışında kaçmasına yardım eden 4 kişi tutuklandı.

Yasa dışı yollardan Yunanistan'a çıkmaya çalışırken Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itilen B.A (28), Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Yapılan kontrollerde B.A'nın 29 dosyadan 65 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

İşlemleri için adliyeye sevk edilen B.A, 4 kişinin dikkat dağıtmasıyla bina çıkışında kaçtı. Polis ekiplerince yakalanan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Firari hükümlü ise kendisini takibe alan güvenlik güçlerinin Aydın'ın Söke ilçesinde seyahat ettiği otobüse düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. B.A'nın üzerinden başkasına ait kimlik çıktığı öğrenildi.

Bodrum'da adliye çıkışında hükümlünün kaçmasına yardım eden 4 kişi tutuklandı
Bodrum'da adliye çıkışında hükümlünün kaçmasına yardım eden 4 kişi tutuklandı
Bodrum'da adliye çıkışında hükümlünün kaçmasına yardım eden 4 kişi tutuklandı
Bodrum'da adliye çıkışında hükümlünün kaçmasına yardım eden 4 kişi tutuklandı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da adliye çıkışında hükümlünün kaçmasına yardım eden 4 kişi tutuklandı - Son Dakika


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