Bodrum'da ağa takılan deniz kaplumbağası kurtarılıp denize bırakıldı - Son Dakika
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Bodrum'da ağa takılan deniz kaplumbağası kurtarılıp denize bırakıldı

11.03.2022 18:22

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir balıkçının ağına takılan deniz kaplumbağası denize salındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir balıkçının ağına takılan deniz kaplumbağası denize salındı.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nden (DEKAMER) yapılan açıklamada, balıkçılara yönelik LIFE Medturtles Projesi kapsamında, deniz kaplumbağaları hakkında eğitim verilip anket yapıldığı, bu kapsamda balıkçıların kaplumbağaları korumaya devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, Bodrum Türkbükü açıklarında "Yiğit Kaptan" teknesinin ağından çıkan yeşil deniz kaplumbağasının tekne sahibince tekrar denizle buluşturulduğu ifade edildi.

Deniz kaplumbağasının dolaştığı ağdan kurtarılıp denize bırakıldığı anlar kameraya da yansıdı.

Bodrum'da ağa takılan deniz kaplumbağası kurtarılıp denize bırakıldı
Bodrum'da ağa takılan deniz kaplumbağası kurtarılıp denize bırakıldı
Bodrum'da ağa takılan deniz kaplumbağası kurtarılıp denize bırakıldı

YORUMLAR
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Rehabilitasyon Merkezi, Araştırma, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da ağa takılan deniz kaplumbağası kurtarılıp denize bırakıldı - Son Dakika


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