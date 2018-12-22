Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Ahşap Evde Yangın

Bodrum'da Ahşap Evde Yangın

5 saat önce

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 2 katlı ahşap evin üst katı, çıkan yangında kullanılmaz hale gledi.

Bodrum'da Ahşap Evde Yangın, System.String[]
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 2 katlı ahşap evin üst katı, çıkan yangında kullanılmaz hale gledi.

Torba Mahallesi 13 Haziran Sokak'ta 2 katlı ahşap evin üst katında, dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek üst katı sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın söndürüldü.

Üst katın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:30 Kaynak: DHA

Muğla, Bodrum, Güncel
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