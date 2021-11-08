Bodrum'da ahşap teknedeki 79 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen ahşap teknedeki 79 düzensiz göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında ahşap teknede düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

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