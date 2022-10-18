BODRUM'DA 'AHTAPOT' LAKAPLI SUÇ ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ 13 GÖZALTI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, lüks yatlar ile göçmen kaçakçılığı yapan 'Ahtapot' lakaplı suç şebekesi çökertildi. Muğla merkezli 3 ilde yapılan operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan, operasyonda yüklü miktarda döviz, 1 lüks araç, 2 motor yat ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Bodrum'da lüks yatlarla göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti. Bu kapsamda, Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla KOM ve Bodrum KOM Büro Amirliği ekipleri göçmen kaçakçılığı yaparak büyük gelir elde eden suç şebekesinin çökertilmesi için harekete geçti. Bu kapsamda, Muğla merkezli olmak üzere İstanbul ve Balıkesir'de 21 farklı adreste eş zamanlı olarak 105 polisin katıldığı operasyonun düğmesine basıldı. Sabah saatlerinde yapılan operasyonda elde ettiği gelirlerle lüks hayat yaşayan ve paraları aklamaya çalışan S.Ö., Ö.Z., B.Y., H.Y., F.D., K.C., A.A., F.G., S.T.Ö., R.T., A.Ç.T., S.Ş. ve M.G. olmak üzere 13 şüpheli gözaltına alındı.

56 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI

Polis ekiplerince çökertilen çetenin kendilerine 'Ahtapot' çetesi dediği öğrenildi. Öte yandan, operasyonda 56 kaçak göçmenin kurtarıldığı belirtilirken, suçtan elde ettikleri değerlendirilen 2 motor yata, 1 lüks araca ve 1 bota el konuldu. Bunun yanı sıra, 57 bin Avro nakit para, 13 bin dolar nakit para, 19 bin Türk Lirası, 1 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, dürbün, telsiz ve suçta kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

Eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli Bodrum'a getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.