Bodrum'da aile dramı: Uraz Bebek öldü, ablası yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika
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Bodrum'da aile dramı: Uraz Bebek öldü, ablası yaşam mücadelesi veriyor

Bodrum'da aile dramı: Uraz Bebek öldü, ablası yaşam mücadelesi veriyor

20.05.2023 16:01

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sandık ailesinden Uraz Bebek zehirlenerek hayatını kaybetti, 6 yaşındaki ablası ise yaşam mücadelesi veriyor. Ailedeki diğer bireylerin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Bodrum'da aile dramı

Uraz Bebek öldü, ablası yaşam mücadelesi veriyor

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde zehirlendikleri sanılan Sandık ailesinden Uraz Bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken 6 yaşındaki ablası yaşam mücadelesi veriyor.

Edinilen bilgiye göre Ortakent Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Sandık ailesinin bireyleri, iddiaya göre yedikleri bir gıdadan zehirlendi. Fenalaşan anne ile 3 çocuğu Bodrum Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

Annesinin sütünden zehirlendiği sanılan 6 aylık Uraz Sandık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Anne İnci Sandık ve oğlu Taha Sandık'ın hayati tehlikesi bulunmazken durumunun ağır olduğu öğrenilen 6 yaşındaki Karya Sandık, Bodrum'daki tedavisinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Acı haberi alan yakınları, hastanede sinir krizleri geçirdi. Ailenin evlerini ilaçlattığı ve zehirlenmenin bu yüzden de gerçekleşmiş olabileceği bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yaşam Bodrum'da aile dramı: Uraz Bebek öldü, ablası yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika


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